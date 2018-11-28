Киев передал Будапешту проект соглашения о гражданстве

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20:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Украина передала Венгрии проект соглашения о предотвращении случаев безгражданства и множественного гражданства.

Министерство иностранных дел Украины в рамках консульских консультаций с представителями МИД Венгрии, которые проходят сегодня в Киеве, передало венгерской стороне проект соглашения о предотвращении случаев безгражданства и множественного гражданства.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, во исполнение договоренностей министров иностранных дел Павла Климкина и Петера Сийярто, достигнутых 15 октября в Люксембурге, сегодня в Киеве состоялись комплексные украинско-венгерские консультации по консульско-правовым вопросам.

В частности, переговоры стали логическим продолжением украинско-венгерских политических консультации, которые состоялись в Киеве 26 ноября 2018 года.

"Одним из ключевых вопросов повестки дня консультаций была выработка механизмов взаимодействия Украины и Венгрии во избежание случаев безгражданства и множественного гражданства", - говорится в сообщении.

Как отметил в начале встречи государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц, стороны должны перевести этот вопрос из политической в правовую плоскость.

"По результатам обсуждения на рассмотрение венгерской стороны передан проект соглашения, направленного на налаживание взаимодействия сторон для предотвращения случаев безгражданства и множественного гражданства", - подчеркнули в МИД.

"Во время консультаций стороны также обсудили вопросы взаимодействия по защите прав и интересов граждан. Было отмечено надлежащее функционирование безвиза между Украиной и ЕС, малого приграничного движения между Украиной и Венгрией, а также достигнуты практические договоренности в консульско-правовой сфере", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что нынешние консультации стали очередной важной вехой в развитии двустороннего диалога между Украиной и Венгрией.

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Украина, МИД Украины, Павел Климкин, МИД Венгрии, Петер Сийярто.
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