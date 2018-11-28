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Порошенко ответил на версию Путина о событиях в море

Порошенко ответил на версию Путина о событиях в море
20:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко ответил на обвинения Владимира Путина в организации «провокации» в Керченском проливе.

Президент Украины Петр Порошенко ответил на обвинения президента Российской Федерации Владимира Путина в организации «провокации» в Керченском проливе, назвав их фейком.

Как передает корреспондент, об этом он заявил во время встречи с активом Черниговской области.

"Версия о том, что нападение российских военных на наши катера – «провокация украинских властей» - хорошо известна и имеет такую же достоверность, как версия об отравлении в Солсбери", - заявил он.

Порошенко считает, что в сегодняшних словах Путина нет ничего нового.

"Подобный санудтрек, к сожалению, мы уже несколько дней слушаем в исполнении украинской оппозиции: и текст явно одинаковый, и музыка такая же. Теперь всем очевидно, что автор фейка - в Москве, а у нас его только тиражируют», - добавил глава государства.

Как сообщалось, сегодня, 28 ноября, президент России Владимир Путин обвинил президента Украины Петра Порошенко в организации "провокации" в Керченском проливе.

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Украина, РФ, Керченский пролив, Владимир Путин.
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