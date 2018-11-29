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Фриланд заявила, что нужно срочно освободить украинских моряков

Фриланд заявила, что нужно срочно освободить украинских моряков
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Христя Фриланд считает, что необходима немедленная деэскалация.

Официальная Оттава требует от Российской Федерации немедленно освободить моряков украинских ВМС, захваченных в Керченском проливе. Об этом в Тwitter написала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Российские агрессивные действия и заключение украинских моряков являются абсолютно неприемлемыми. Эти моряки должны быть освобождны. Необходима немедленная деэскалация", - заявила Фриланд.

Она добавила, что Канада "непреклонна в поддержке суверенитета Украины".

Как сообщал Укринформ, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и более 20 моряков.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.

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ВМС, Украинские моряки, Христя Фриланд, Деэскалация.
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