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Посол Шевченко: Канада может помочь объединить мир для противодействия РФ

Посол Шевченко: Канада может помочь объединить мир для противодействия РФ
03:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Андрей Шевченко призвал усилить санкции против России и сохранить Западное присутствие в Черном море. "

Украина надеется, что Канада поможет ей сплотить международное сообщество для более эффективного противодействия России. Об этом в эфире телеканалу CPAC заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы ожидаем, что Канада поможет нам консолидировать международную поддержку. Мы хотим вернуть наших моряков и суда. Мы также хотим гарантий свободного прохода по Керченскому проливу", - сказал Шевченко.

Он также призвал усилить санкции против России и сохранить Западное присутствие в Черном море. "Россия постоянно искала поводы обострить ситуацию, и я уверен, они и в дальнейшем будут делать это, если мы все вместе не найдем способ остановить это", - отметил дипломат.

Как сообщал Укринформ, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и больше 20 моряков.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.

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Андрей Шевченко, Канада, РФ, Посол Шевченко.
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