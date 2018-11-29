Скачать
Четверг, 29.11.2018
Фриланд заявила, что нужно срочно освободить украинских моряков
Фриланд заявила, что нужно срочно освободить украинских моряков
Порошенко с директором МВФ обсудили ключевые показатели государственного бюджета
Порошенко с директором МВФ обсудили ключевые показатели государственного бюджета
Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
Вкусные продукты, которые поднимут настроение
Вкусные продукты, которые поднимут настроение

Адвокат Полозов будет защищать капитана пленного капитана "Бердянска"

Адвокат Полозов будет защищать капитана пленного капитана &quot;Бердянска&quot;
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Россия объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы.

Адвокат Николай Полозов будет защищать украинского моряка Дениса Гриценко, захваченного Россией при атаке на украинские суда, осуществлявшие переход из Одессы в Мариуполь. Об этом он написал в Twitter.

"Итак, я принял поручение на защиту военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко", - написал Полозов.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. После этого спецназовцы РФ захватили раньше обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них находились 24 моряка. Сообщалось также о шестерых раненных, однако первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что, по уточненным данным, ранены четверо задержанных, один из них в тяжелом состоянии.

В среду подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ РФ в районе Керченского пролива. В их числе - капитан 2 ранга с катера "Бердянск" Денис Гриценко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Адвокат, Моряки, Николай Полозов, Денис Гриценко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Древние наскальные рисунки могут оказаться изображением космической катастрофы
02 Киев передал Будапешту проект соглашения о гражданстве
03 Порошенко ответил на версию Путина о событиях в море
04 Ученые рассказали страшную новость о львах
05 В порты Украины не прибыло 18 судов из-за блокировки Россией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату
Андреевскую церковь передали Вселенскому патриархату
До -15 мороза в конце осени: синоптики дали &quot;холодный&quot; прогноз погоды
До -15 мороза: синоптики дали "холодный" прогноз
В случае вторжения на суше военным поднимут зарплаты
В случае вторжения на суше военным поднимут зарплаты
Отличные портреты девушек, на которые долго хочеться любоваться (Фото)
Отличные портреты девушек, на которые долго хочеться любоваться (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь