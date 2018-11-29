Адвокат Полозов будет защищать капитана пленного капитана "Бердянска"

Адвокат Николай Полозов будет защищать украинского моряка Дениса Гриценко, захваченного Россией при атаке на украинские суда, осуществлявшие переход из Одессы в Мариуполь. Об этом он написал в Twitter.
"Итак, я принял поручение на защиту военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко", - написал Полозов.
Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. После этого спецназовцы РФ захватили раньше обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них находились 24 моряка. Сообщалось также о шестерых раненных, однако первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что, по уточненным данным, ранены четверо задержанных, один из них в тяжелом состоянии.
В среду подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ РФ в районе Керченского пролива. В их числе - капитан 2 ранга с катера "Бердянск" Денис Гриценко.