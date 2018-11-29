Адвокат Полозов будет защищать капитана пленного капитана "Бердянска"

Новости Украины: Россия объявила о намерении судить задержанных украинских моряков за якобы незаконное пересечение государственной границы.

Адвокат Николай Полозов будет защищать украинского моряка Дениса Гриценко, захваченного Россией при атаке на украинские суда, осуществлявшие переход из Одессы в Мариуполь. Об этом он написал в Twitter.

"Итак, я принял поручение на защиту военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко", - написал Полозов.

Как сообщалось, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации совершили агрессивные действия против трех украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. После этого спецназовцы РФ захватили раньше обстрелянные украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу". На них находились 24 моряка. Сообщалось также о шестерых раненных, однако первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что, по уточненным данным, ранены четверо задержанных, один из них в тяжелом состоянии.

В среду подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ РФ в районе Керченского пролива. В их числе - капитан 2 ранга с катера "Бердянск" Денис Гриценко.