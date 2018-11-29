Президентские выборы в Грузии: Зурабишвили набирает 57% голосов избирателей

Новости Украины: Всего было опрошено 11 тыс. 723 избирателя.

Согласно окончательным данным проведенного компанией Gallup International (по заказу грузинской телекомпании "Имеди") опроса общественного мнения (экзит-пола) независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили в ходе второго тура президентских выборов набирает 57% голосов избирателей.

Как сообщает "Имеди", по этим данным на 20:00 по тбилисскому времени (19:00 мск), кандидат в президенты от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набирает 43% голосов.

В компании Gallup International допускают погрешность в 2%.

Между тем, в Центральной избирательной комиссии Грузии в среду вечером заявили журналистам, что предварительные данные подсчета голосов ЦИК опубликует к 02:00 29 ноября.