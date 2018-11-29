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Курс Bitcoin: крипторынок находится в "зеленой" зоне

Курс Bitcoin: крипторынок находится в &quot;зеленой&quot; зоне
10:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины: За последние сутки все криптовалюты подорожали, Bitcoin поднялся на 5,17% до $ 4 236,45.

В четверг, 29 ноября, все криптовалюты значительно выросли  в цене. При этом доля биткоина за сутки в общем объеме криптовалют незначительно выросла (+0,2%) – до 53,5%. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 10:00 по Киеву.

За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 5,17% – до $4 236, Ripple – на 2,90%, до $0,38, Ethereum – на 4,88%, до $120,7, Bitcoin Саsh – на 2,04%, до $187,1, Stellar – на 7,2%, до $0,16.

Данные по состоянию на 11:00 по Киеву

Bitcoin поднялся на 5,17% до $ 4 236,45 , капитализация 73 709 млрд долларов.

Ethereum подорожал на 4,88%, до 120,70 доллара, капитализация второй криптовалюты — 12 491 млрд долларов.

XRP (Ripple) подорожал до 0,384 доллара, повысился на 2,90%, капитализация — 15 518 млрд.

Bitcoin Cash подорожал на 2,04%% и составил 187,19 доллара, капитализация — 3 272 млрд.

EOS поднялся на 3,21%, стоимость — 3,14 доллара, капитализация — 2 847 млрд.

Stellar  подорожал в цене за 24 часа на 7,21%, цена — 0,163 доллара и капитализация — 3 125  млрд доллара.

Litecoin подорожал на 6,67% до 34,68 доллара, капитализация — 2 058 млрд доллара.

Tether — капитализация — $1 851 млрд, подорожание составило 0,89%.

Bitcoin SV - подорожал на 6,60% до 97,86 доллара, капитализация — 1 710 млрд доллара.

Cardano подорожал в цене на 9,87%, стоимость — 0,041 доллара, капитализация — 1 086  млрд.

Monero подорожал на 5,16%, стоимость - $62,87, капитализация - $1 043 млрд.

Курс криптовалют: Bitcoin продолжает стремительное падение

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $6,9 млрд, Ripple – $695 млн, Ethereum – $2,4 млрд, Bitcoin Cash – $103 млн, Stellar – $85 млн. 

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Bitcoin, Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Курс Bitcoin, Monero, Курс криптовалют, XRP, Zcash.
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