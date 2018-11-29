Эскалация в Азовском море: Россия заблокировала 35 суден

Новости Украины: Россия перекрыла проход через Керченский пролив, что не позволяет кораблям проходить из Черного в Азовское море и обратно, 35 судов стоят в очереди.

Ключевыми последствиями введения в Украине военного положения должны стать усиление обороноспособности государства, разблокировка навигации на Азове, мобилизация международных партнеров и консолидированный иск против РФ в международные суды.

Такое мнение высказала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"По моему мнению, ключевыми последствиями введения ВС должно стать следующее: усиление нашей безопасности и обороноспособности, в первую очередь на Донбассе и в регионе Азовского и Черного морей; срыв сценария Путина заблокировать нам навигацию и торговлю, работу наших портов, рыболовство и транзит в акватории Азовского моря; мобилизация наших международных партнеров — европейских, G7, чтобы они осознали уровень угроз и вызовов на Азове; срыв возможных очередных военных провокаций и наступления РФ; подачи консолидированного иска против РФ в международные суды; профилактические контрразведывательные действия в районе ВС", — написала она.

Геращенко подчеркнула, что в центре внимания остается судьба захваченных россиянами моряков. "Они — военнопленные московских пиратов. Государство обязано в первую очередь поддержать их семьи", — подчеркнула она.

Первый вице-спикер также назвала ряд причин, почему Россия пошла на эскалацию в Азовском море именно сейчас.

В частности, она напомнила, что россияне начали "ползучую эскалацию" на Азове еще летом, о чем Президент Украины и власти неоднократно информировали общество и мир. Именно поэтому Украина с сентября усиливает свое присутствие в акватории, было принято решение о создании новой базы дислокации в Бердянске. А в декабре запланировано рассмотрение резолюции относительно милитаризации Черного и Азовского морей на Генассамблее ООН.

Как отметила Геращенко, одним из важнейших для Путина направлений войны против Украины является уничтожение нашей экономики. "В 2016-м благодаря нашим доморощенным полезным идиотам (помните "блокаду на крови"?) были украдены наши металлургические предприятия на оккупированном Донбассе, которые были перерегистрированы на подконтрольной территории и платили налоги. Результат — потеря 1% ВВП и рынков экспорта. В Мариуполе и Бердянске находятся наши порты, и сейчас их работа фактически заблокирована. Это — одна из целей Путина", — подчеркнула она.

Кроме того, добавила политик, в настоящее время международные партнеры Украины сосредоточены на собственных кризисах, и это также играет на руку Кремлю.

"Европа занята Брекзитом. Франция переживает серьезный кризис, из-за повышения цены на топливо там широкие протесты. Канцлер Германии также сосредоточена на внутренних политических проблемах, Еврокомиссия готовится к приходу новых руководителей, — Путин умеет выбирать момент для удара, когда все внешние партнеры сосредоточены на собственных кризисах", — заявила Геращенко.

Еще одной причиной, по мнению первого вице-спикера, является приближение выборов в Украине: "Путин стремится сделать все для смены власти у нас и подыграть всем, чтобы не Порошенко".

Однако ключевой причиной политик считает "катастрофическое" падение рейтинга Путина в РФ. "И в таких случаях он всегда организует какую-то войнушку", — отметила Геращенко.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации, 25 ноября совершившие агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.