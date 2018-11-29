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Германия поддерживает санкции против РФ

Германия поддерживает санкции против РФ
13:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украинский конфликт не может быть решен военным путем, ФРГ поддерживает санкции против РФ.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила свою позицию: конфликт на востоке Украины должен быть решен дипломатическими средствами.

"Военного решения украинского конфликта быть не может", - сказала А.Меркель, выступая на германско-украинском форуме в Берлине.

При этом канцлер ФРГ подчеркнула, что Германия поддерживает санкции против РФ в связи с осуждением действий России, а "сами по себе ограничительные меры не являются целью как таковой".

"Однако речь идет о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить . Мы вводили санкции, так как ясно, что вокруг России пояс государств, которые не могли развиваться так, как они хотели, мы не можем закрывать на это глаза ", - заявила А.Меркель.

Кроме того, А.Меркель подвергла критике действия России в инциденте в Керченском проливе и осудила задержание украинских моряков.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы эти солдаты были выпущены", - отметила канцлер.

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Германия, Ангела Меркель, Владимир Гройсман, Санкции против РФ.
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