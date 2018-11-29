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Минобороны: Все беспилотники, замеченные над военными объектами будут сбиты

Минобороны: Все беспилотники, замеченные над военными объектами будут сбиты
13:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: В Украине согласно действию указа о военном положении беспилотные летательные аппараты, которые будут замечены над воинскими частями, объектами и полигонами будут сбивать.

В Министерстве обороны Украины предупредили, что из-за введения в некоторых областях военного положения все беспилотники над военными частями, объектами и полигонами будут сбивать. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

 

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Министерство обороны Украины напоминают согражданам, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задерживать и привлекать к строгой ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в Минобороны.

Мобилизация из-за военного положения: кого и когда могут призвать

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в 10 областях Украины на 30 дней, до 26 декабря.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.

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Украина, Минобороны, ВСУ, Министерство обороны Украины, БПЛА, Беспилотники.
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