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Нападение России в Азовском море: СБУ обнародовала доказательства

Нападение России в Азовском море: СБУ обнародовала доказательства
15:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: lb.ua

Новости Украины: СБУ обнародовала переговоры экипажей авиации РФ, обстреливавшей украинские корабли в районе Керченского пролива.

Служба безопасности Украины обнародовала переговоры экипажей самолета и вертолета РФ с пунктами управления, которые свидетельствуют о том, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей в районе Керченского пролива.

Об этом заместитель председателя Службы безопасности Украины Олег Фролов сообщил на брифинге в Киеве. «Получены переговоры экипажей российского самолета и вертолета Ка-52 с соответствующими пунктами управления. Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей», - заявил он и продемонстрировал журналистам соответствующие аудиозаписи.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен.

Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Все 24 моряка, находившихся на судах, попали в плен. Трое из них ранены. Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

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Азовское море, СБУ, Никополь, Керченский пролив, Бердянск, Яны Капу.
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