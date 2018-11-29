Денисова требует сообщить о месте нахождения украинских моряков

Новости Украины: Денисова требует от российской коллеги Москальковой проверить информацию о том, где находятся украинские моряки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от российской коллеги Татьяны Москальковой проверить информацию о месте нахождения пленных украинских моряков. Об этом говорится в письме Денисовой к российскому омбудсмену, обнародованном в Facebook.

"В связи с противоречивыми сообщениями о месте пребывания украинских военнопленных, обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москалькової с требованием срочно проверить эту информацию и проинформировать меня в кратчайшие сроки", — отметила украинский омбудсмен.

В своем письме Денисова указала на противоречивость информации о месте пребывания украинцев. В частности, речь идет о возможном переводе моряков из аннексированного Крыма в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Как ранее сообщалось, со ссылкой на заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, украинские моряки находятся в СИЗО Симферополя.

Еще раньше 29 ноября крымскотатарский активист Нариман Джелял со ссылкой на адвокатов захваченных в Черном море и арестованных в Симферополе украинских военных заявил, что моряков вывозят из Крыма, предположительно, в столицу России Москву. Эту информацию подтвердили адвокаты Джемиль Темишев, Эмине Авамилева и Айдер Азаматов.

В свою очередь, постоянный представитель Президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что украинских военнопленных (всех или часть) могут перевезти из оккупированного Крыма в Москву.

Официальных подтверждений этой информации со стороны российских властей пока нет.

Ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал 21 украинского моряка до 25 января 2019 года. Еще трех моряков, находящихся в керченской больнице, арестовал Керченский городской суд. Они также будут находиться под арестом до 25 января 2019 года. Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.

25 ноября пограничные корабли России совершили откровенно агрессивные действия против украинских кораблей в Керченском проливе.

26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в 10 областях после обстрела российскими военными украинских кораблей в Керченском проливе.