Порошенко провел телефонный разговор с Трюдо

Новости Украины: Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Президент Порошенко сообщил о совершенном Россией открытом акте агрессии против украинских кораблей в районе Керченского пролива, увеличении количества российской военной техники на границе и осуществленных Украиной ответных шагах с целью деэскалации российской агрессии, включая введение военного положения" – говорится в сообщении на официальном сайте администрации президента Украины в четверг вечером.

Премьер Трюдо подчеркнул, что Канада полностью поддерживает Украину, ее территориальную целостность, свободу навигации и осуждает агрессивные действия России.

Президент Украины призвал мировое сообщество увеличить санкционное давление на Россию для освобождения украинских моряков, которые по международному праву считаются военнопленными.

Собеседники скоординировали позиции по защите Украины накануне саммита G20, который состоится в аргентинском Буэнос-Айресе.