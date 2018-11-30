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Климкин: Я лично считаю, что нам не нужны дипотношения с Россией

Климкин: Я лично считаю, что нам не нужны дипотношения с Россией
06:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Павел Климкин заявляет о наличии 3,5 млн украинцев в России, но выступает за прекращение дипломатических отношений с Москвой.

Украинской стороной было уже прекращено действие 48 договоров, министр иностранных дел Украины прогнозирует прекращение в ближайшее время еще около 40 договоров.

"Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров... Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг.

По его словам, в частности, прекратит свое действие договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ".

Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о наличии 3,5 млн украинцев в России, но выступает за прекращение дипломатических отношений с Москвой.

"Я лично и эмоционально считаю, что нам не нужны дипломатические отношения с Россией. Я даже вел переговоры с некоторыми странами относительно возможности нашего представления, но они четко сказали, что учитывая весь масштаб, мы можем быть только формальным почтовым ящиком", - сказал министр.

Министр добавил, что на территории России находятся 3,5 млн украинцев.

"Они (дипломаты иностранных государств - ИФ) по определению не смогут делать то, что делают наши дипломаты сегодня", - добавил министр.

П.Климкин отметил, что выступает за биометрический визовый режим с Россией.

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Украина, Россия, МИД Украины, Политика, Новости Украины, Павел Климкин.
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