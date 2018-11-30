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Нападение на Гриценко: Аваков рассказал о задержании нападавших

Нападение на Гриценко: Аваков рассказал о задержании нападавших
11:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Арсен Аваков сообщил о задержании пятерых напавших на Анатолия Гриценко в Одессе.

По факту нападения в Одессе на лидера партии "Гражданская позиция", бывшего министра обороны Анатолия Гриценко правоохранители опознали и задержали пятерых правонарушителей, а в отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Нападение на Анатолия Гриценко. Пятеро нападавших опознаны и задержаны Нацполицией. В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения", - написал А.Аваков в своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он подчеркнул, что МВД будет жестко пресекать практику, которую "кое-кто" пытается внедрить в украинском обществе: "попытку срыва выступлений кандидатов на выборы, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковыми информационными материалами. Независимо от степени оппозиционности политиков к действующей власти". В этом контексте А.Аваков напомнил, что равные права на политическую деятельность для всех - основа цивилизованной демократии и каждый из политиков может рассчитывать на обеспечение и защиту своих прав и свобод.

На Гриценко в Одессе совершено нападение, есть пострадавшие
На Гриценко в Одессе совершено нападение, есть пострадавшиеЧитать полностью

Как сообщалось, 28 ноября в Одессе на А.Гриценко напала группа неизвестных перед входом на одну из местных радиостанций. Позднее А.Гриценко сообщил, что в результате нападения больше всего пострадали трое активистов партии, им потребовалась медицинская помощь.

По информации пресс-службы партии "Гражданская позиция", на камерах наблюдения зафиксировано около 30 человек в масках спортивной внешности без опознавательных знаков, которые заранее ждали политика перед входом. "Организатор и большинство исполнителей нападения уже установлены. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро наступит время отвечать перед судом не только исполнителям", - заявил А.Гриценко.

26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко, сроком на 30 суток. Военное положение начало действовать 28 ноября в граничащих с РФ и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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Одесса, МВД, Анатолий Гриценко, Арсен Аваков, "Титушки".
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