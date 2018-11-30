Скачать
Пятница, 30.11.2018
Запрет на въезд в Украину: кого и в каких случаях не будут пускать
Запрет на въезд в Украину: кого и в каких случаях не будут пускать
Украина готовит зеркальные меры в ответ на агрессию РФ на Азове
Украина готовит зеркальные меры в ответ на агрессию РФ на Азове
Футбол. Расписание матчей 30 ноября
Футбол. Расписание матчей 30 ноября
Ученые раскрыли секрет постройки китайских гробниц
Ученые раскрыли секрет постройки китайских гробниц

Европейский суд обязал РФ отчитаться о захваченных украинских моряках

Европейский суд обязал РФ отчитаться о захваченных украинских моряках
13:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЕСПЧ обязал РФ до 3 декабря предоставить информацию о захваченных украинских моряках.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ предоставить информацию о захвате украинских моряков и юридических основаниях их задержания, месте их содержания, причиненных ранениях и предоставленной медицинской помощи.

"Эту информацию правительство РФ должно предоставить к следующему понедельнику, 3 декабря", - сообщается на официальном сайте Министерства юстиции Украины в пятницу.

В сообщении отмечается, что такое решение ЕСПЧ принял в соответствии с правилом 54 своего регламента.

Украина готовит зеркальные меры в ответ на агрессию РФ на Азове

Как сообщалось, П.Петренко на заседании правительства 28 ноября сообщил, что Министерство юстиции от имени Кабинета министров обратилось в ЕСПЧ для защиты захваченных РФ украинских военных моряков. По его словам, позиция Украины заключается в том, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Азовское море, ЕСПЧ, Минюст, Павел Петренко, Украинские моряки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2018: все знаки Зодиака
02 Известный украинский танцор получил гражданство РФ и похвастался паспортом
03 Питание для похудения: что, как и когда есть, чтобы похудеть
04 Xiaomi тестирует новую операционную систему для смартфонов
05 Отца экс-игрока Динамо и сборной Украины нашли мертвым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина запретила въезд мужчинам из России возрастом от 16 до 60 лет
Украина запретила въезд мужчинам из РФ
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
Курс валют от НБУ: доллар продолжает дорожать
Курс валют от НБУ: доллар продолжает дорожать
Новый год 2019: интересные идеи подарков для возлюбленного в год свиньи
Новый год 2019: интересные идеи подарков для возлюбленного в год свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь