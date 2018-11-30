Европейский суд обязал РФ отчитаться о захваченных украинских моряках

Новости Украины: ЕСПЧ обязал РФ до 3 декабря предоставить информацию о захваченных украинских моряках.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ предоставить информацию о захвате украинских моряков и юридических основаниях их задержания, месте их содержания, причиненных ранениях и предоставленной медицинской помощи.

"Эту информацию правительство РФ должно предоставить к следующему понедельнику, 3 декабря", - сообщается на официальном сайте Министерства юстиции Украины в пятницу.

В сообщении отмечается, что такое решение ЕСПЧ принял в соответствии с правилом 54 своего регламента.

Как сообщалось, П.Петренко на заседании правительства 28 ноября сообщил, что Министерство юстиции от имени Кабинета министров обратилось в ЕСПЧ для защиты захваченных РФ украинских военных моряков. По его словам, позиция Украины заключается в том, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями.