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Порошенко: От отмены выборов президента в Украине выиграет только Путин

Порошенко: От отмены выборов президента в Украине выиграет только Путин
13:48 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Петр Порошенко ожидает от международного сообщества солидарности с Украиной и давления на Россию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если из-за военного положения будут отменены выборы, то в выигрыше окажется только президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете кто это? Это Путин", - сообщил П.Порошенко в интервью британскому телеканалу "Skynews".

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что российский президент никогда не будет решать, кто будет украинским президентом.

"… российский президент никогда не будет решать кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ", - сказал он и отметил, что уверен и доверяет украинскому народу.

П. Порошенко  добавил, что ожидает от международного сообщества солидарности с Украиной и давления на Россию для деэскалации ситуации и освобождения военнопленных украинских моряков.

Напомним, президентские выборы в Украине должны пройти в марте 2019 года, парламентские – в октябре. 28 ноября спикер Верховной Рады подписал соответствующий закон о проведении президентских выборов в марте 2019 года.

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Россия, Владимир Путин, Петр Порошенко, Выборы президента, Военное положение.
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