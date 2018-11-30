Выборы в ОТГ и военное положение: ЦИК обратилась в Раду и Кабмин

Новости Украины: ЦИК просит Раду и Кабмин разобраться с местными выборами во время военного.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) постановила обратиться к Верховной Раде Украины и Кабмину относительно неотложного законодательного урегулирования проведения местных выборов в областях, где введено военное положение.

Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"ЦИК постановляет это постановление (постановление №233 - ред.) направить Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской ОГА для передачи соответствующим территориальным избирательным комиссиям и региональным органам администрирования Государственного реестра избирателей. Второе - обратиться к ВР Украины и Кабмину относительно неотложного законодательного урегулирования вопросов, которые возникли в связи с запретом выборов в органы местного самоуправления вследствие ведения военного положения. Третье - это постановление направить ВР Украины, Нацбанку, Государственной казначейской службе Украины также обнародовать на официальном веб-сайте ЦИК", - зачитал текст постановления член ЦИК Виталий Плукар.

Текст постановления поддержали 13 членов ЦИК, против - ноль, воздержались трое.

29 ноября ЦИК приняла постановление №233 "О местных выборах" в связи со вступлением в силу Указа Президента Украины от 26 ноября 2018 года № 393/2018 "О введении военного положения в Украине", в котором обратила внимание субъектов и других участников избирательного процесса местных выборов на необходимость соблюдения закона о правовом режиме военного положения относительно запрета проведения выборов в 10 областях, где было введено военное положение.

Согласно принятому постановлению, вопрос назначения местных выборов в этих десяти областях будет решаться субъектами их назначения в законодательно определенном порядке после прекращения или отмены военного положения.

Как уточнила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, говорится о запрете 45 первых и 7 дополнительных выборов во вновь созданных ОТГ, назначенных на 23 декабря, а также о 9 промежуточных местных выборах, которые должны были состояться 9 и 16 декабря.