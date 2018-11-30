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МИД призывает Вышеградскую четверку потребовать освобождения украинских моряков

МИД призывает Вышеградскую четверку потребовать освобождения украинских моряков
20:54 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: МИД

Новости Украины: МИД заверил, что страны Вышеградской четверки и в дальнейшем будут поддерживать Украину в противодействии российской агрессии.

Украина призвала страны Вышеградской четверки потребовать от Российской Федерации немедленного освобождения захваченных украинских моряков вблизи Керченского пролива.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины по результатам консультаций политических директоров МИД Украины и стран Вышеградской группы – Польши, Словакии, Чехии и Венгрии.

"Одной из ключевых тем переговоров был очередной акт вооруженной агрессии РФ против Украины – нападение на украинские военные корабли в Черном море 25 ноября 2018 года", - говорится в сообщении.

"Украинская сторона призвала партнеров решительно осудить агрессивные действия РФ и требовать немедленного освобождения 24 украинских военнослужащих, которые имеют статус военнопленных согласно Женевских конвенций, и возвращения кораблей ВМС Украины", - заявили в МИД.

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Польша, Чехия, МИД, Словакия, Венгрия, Вышеградская четверка.
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