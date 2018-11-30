МИД: Трибунал по морскому праву имеет полное право заслушать дело Украины

Новости Украины: Украина направила Трибуналу по морскому праву ответ на возражения РФ.

Украина направила Арбитражному трибуналу по морскому праву ответ на возражения России относительно юрисдикции Трибунала, который рассматривает производство относительно прав прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"27 ноября 2018 года Украина направила Арбитражному трибуналу по морскому праву ответ на возражения по поводу юрисдикции Арбитражного трибунала по морскому праву, изложенные Российской Федерацией в рамках межгосударственного арбитражного производства по Конвенции ООН по морскому праву. В своем ответе Украина отмечает, что несмотря на попытки России избежать ответственности за свои противоправные действия в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, Арбитражный трибунал по морскому праву имеет полное право заслушать дело Украины", - отмечается в сообщении.

Украина обоснованно заявляет, что Российская Федерация незаконно отстранила Украину от пользования своими морскими правами и узурпировала суверенное право Украины регулировать свою деятельность в собственном морском пространстве.

В нарушение Конвенции ООН по морскому праву Россия, среди прочего, продолжает незаконно добывать украинские энергетические и рыбные ресурсы, нанося вред украинским рыбакам, блокирует движение в украинские порты, незаконно построив мост через Керченский пролив, подчеркнули в МИД.

"Украина считает, что письменные возражения Российской Федерации относительно юрисдикции Арбитражного трибунала по морскому праву являются необоснованными и не могут быть приняты Трибуналом к сведению. Российская Федерация должна и будет привлечена к ответственности за наглое нарушение международного морского права и суверенных дел Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, МИД Украины на этой неделе проинформировал Арбитражный трибунал, который рассматривает спор между Украиной и РФ относительно нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, об обострении Россией ситуации в Азовском море.