Президентский фонд поможет молодым украинцам учиться за границей

Новости Украины: Финансовая помощь обеспечит украинской молодежи возможность обучаться по магистерским программам за границей с обязательным возвращением в Украину.

Президентский фонд в поддержку образовательных и научных инициатив поможет молодым украинцам учиться за границей, заявляет глава украинского государства Петр Порошенко.

"Финансовая помощь, которую предоставит фонд, обеспечит молодежи Украины возможность обучаться по магистерским программам за границей… с обязательным возвращением в Украину", - сказал П.Порошенко во время встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами в пятницу в Хмельницком.

Как сообщалось, на специальный "Фонд президента Украины" в госбюджете на 2019 год предусмотрен 1 млрд грн.

Ранее П.Порошенко пообещал, что новосозданный президентский фонд возглавит авторитетный человек, который будет избран на основе прозрачного конкурса. Президент отметил, что такая инициатива будет способствовать эффективному сотрудничеству.

"Там, где есть соглашения с иностранными университетами – поможем стипендиями тем студентам, которые являются отличниками и уезжают, чтобы учиться за границей. Но (они) Обязательно вернуться в Украину. Молодым ученым, которые лишены любой бюджетной поддержки, будут по абсолютно прозрачной модели выделены гранты", - рассказал П.Порошенко.