Скачать
Суббота, 01.12.2018
Президентский фонд поможет молодым украинцам учиться за границей
Президентский фонд поможет молодым украинцам учиться за границей
Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами
Сильное землетрясение произошло на Аляске, есть риск цунами
Бундеслига: Майнц обыграл Фортуну на выезде
Бундеслига: Майнц обыграл Фортуну на выезде
Назван лучший фрукт для снижения артериального давления
Назван лучший фрукт для снижения артериального давления

Глава МИД Украины прогнозирует в ближайшее время потепление отношений с Венгрией

Глава МИД Украины прогнозирует в ближайшее время потепление отношений с Венгрией
03:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Павел Климкин поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддерживает продление на 4-5 лет переходного периода имплементации языковой статьи 7 закона об образовании, ожидает в скором времени потепления отношений с Венгрией.

"Мы должны перехватить инициативу по Закарпатью. Это не произойдет сегодня или завтра. Но мы это должны делать, в том числе в контексте имплементации закона об образовании. И здесь мы должны продлить переходный период", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

"Как мы за два года научим всех делать так, как хотим", - отметил министр.

По его словам, в сфере образования при переходе на украинский язык необходимо изменить методику.

П.Климкин добавил, что для этого потребуется 4-5 лет.

Между тем он спрогнозировал в ближайшее время потепление отношений с Венгрией.

"(Отношения с Венгрией – ИФ) потеплеют уже в ближайшее время. Я считаю, что именно сейчас", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, группа народных депутатов предлагает Верховной Раде продлить имплементационный период языковой статьи 7 закона Украины об образовании до 2023 года для тех, кто начал обучение на языках, которые являются официальными в Евросоюзе.

Соответствующий законопроект (№9287) инициировали нардепы во главе с руководителем комитета по вопросам науки и образования Александром Спиваковским (фракция "Блок Петра Порошенко").

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. "Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст. 7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Венгрия, МИД Украины, Политика, Новости Украины, Новости политики, Павел Климкин, Закон об образовании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия перебросила к оккупированному Севастополю самолеты и военную технику
02 Гвоздик - Стивенсон: результаты взвешивания перед чемпионским боем
03 Экс-игрок Зари забил невероятный гол в матче Лиги Европы (Видео)
04 Соратница Меркель предложила блокировать суда РФ, следующие из Азовского моря
05 МИД Германии опубликовал стратегию для достижения мира и стабильности в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Информация по местным бюджетам Украины появилась в сети
Информация по местным бюджетам появилась в сети
Погода на выходные: синоптики обещают снижение мороза и снег
В Украине на выходных потеплеет
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Минздрав: Украина обеспечена вакцинами от столбняка
Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
Британская поисковая компания заявила, что нашла Атлантиду
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь