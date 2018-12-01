Геращенко: Блокировка Азова - это попытка РФ уничтожить часть экономики Украины

Новости Украины: Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что блокировкой Азова Россия пытается уничтожить еще одну часть украинской экономики.

Блокированием судоходства в Азовском море Российская Федерация пытается причинить серьезный вред экономике Украины. Об этом заявила в Херсоне в выступлении на заседании Совета регионального развития Херсонской области первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

"Одной из составляющих гибридной войны Путина против Украины является экономика, и блокировки Азова — это попытка со стороны Российской Федерации уничтожить еще часть украинской экономики", — сказала Геращенко.

Она напомнила, что на Азовском море работают две крупные украинские морских порта в Мариуполе и Бердянске. "И когда, начиная с мая, блокировались торговые суда, которые просто совершали там навигацию, перевозили из портов то зерно, то изделия металлургической промышленности, то очевидно, что это все бьет по нашей экономике и очень серьезно", — отметила первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

Геращенко подчеркнула, что сегодня важно, чтобы во время нынешнего особо активного контакта властей Украины с международными партнерами, "мы, в том числе, помогли разблокировать акваторию Азовского моря, чтобы там происходила нормальная навигация и торговля". Как сообщалось, в районе Керченского пролива, проход по которому заблокировала Россия, сейчас скопились более 400 украинских и иностранных судов.