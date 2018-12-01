Агрессия РФ в Керченском проливе будет обсуждена в НАТО, Совете ЕС и ОБСЕ

Новости Украины: Агрессию РФ в Керченском проливе обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета ЕС.

Вопрос агрессивных действий России в Керченском проливе против украинских кораблей обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета Европейского Союза, сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"На следующей неделе пройдет заседание министров иностранных дел НАТО, и вопрос агрессии России против Украины в Азовском море будет там обсуждаться, а Польша будет на этом настаивать", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в субботу в Киеве.

Я.Чапутович добавил, что на заседании глав МИД в Милане также пройдет обсуждение этого вопроса.

"Я уже знаю, что на очередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдёт в следующий понедельник, вопрос агрессии России в акватории Азовского моря будет также обсуждаться", - рассказал министр.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал, что намерен присутствовать на заседания в Брюсселе и Милане на следующей неделе.

"Я буду требовать не только осуждения, поскольку это уже произошло, а в первую очередь действенных мер, и предлагать несколько новых элементов в нашем взаимодействии с Альянсом. Украина должна двигаться к тому, чтобы стать постепенно восточным флангом Альянса", - резюмировал украинский министр.