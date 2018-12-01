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Климкин назвал "Северный поток -2" "тотальной газовой удавкой для Европы"

Климкин назвал &quot;Северный поток -2&quot; &quot;тотальной газовой удавкой для Европы&quot;
20:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что проект по строительству газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море является «тотальной газовой удавкой» для Европы.

Об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Польша Яцеком Чапутовичем сегодня в Киеве.

"Мы имеем общую позицию в отношении российских манипуляций, которые, к сожалению, поддерживаются некоторыми европейскими политиками, по сооружению "Северного потока-2". Всем прекрасно понятно, что это тотальная газовая удавка для Европы, и все прекрасно помнят, что российский газ - это всегда нервно-паралитический газ, как в случае "новичком", - подчеркнул Климкин.

Он считает, что Украина должна прилагать усилия для получения энергетической независимости.

"Есть возможность прийти к нашей энергетической независимости, увеличивать собственную добычу, а в случае необходимости получать газ через цивилизованные и дружественные страны, в том числе такие как Польша", - заявил Климкин.

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Польша, Павел Климкин, Северный поток-2, Яцек Чапутович.
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