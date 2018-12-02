Путин сообщил, что требования обменять украинских моряков не было

Новости Украины: Владимир Путин считает, что инцидент в Керченском проливе 25 ноября была "явной провокацией".

Вопрос об обмене 24 украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины, задержанных российскими военными в Керченском проливе, пока не стоит на повестке дня. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Нет, пока что вопрос об обмене не стоит, и украинская сторона таких вопросов не поднимала. Сейчас об этом и говорить рано, идет следствие. Нам нужно получить полные показания со стороны моряков, все это оформить соответствующим образом, а там видно будет", - сказал Владимир Путин.

Он еще раз подчеркнул, что считает инцидент в Керченском проливе 25 ноября "явной провокацией" и напомнил, что 11 сентября российские военные без проблем пропустили такой же караван украинских военных кораблей, которые двигались в Мариуполь и Бердянск.

"Им дали лоцмана и провели... Здесь вместо того, чтобы сделать то же самое, устроили эту провокацию, хотя даже после того, как они нарушили наши территориальные воды, вошли в наше территориальное море, все равно им пограничники сказали: "Если вы пойдете в Керчь, встаньте на стоянку и возьмите лоцмана". "Нет, мы туда не пойдем". И сразу же туда пошли. И началось вот это толкания бортами после этого", - заявил Путин.

Как сообщал Укринформ, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей во время планового перехода из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и более 20 моряков.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.