Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Меркель и Трамп обсудили инцидент в Керченском проливе
Меркель и Трамп обсудили инцидент в Керченском проливе
Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция боя
Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция боя
Роскошная жизнь: красивые дома за большие деньги (Фото)
Роскошная жизнь: красивые дома за большие деньги (Фото)

Путин сообщил, что требования обменять украинских моряков не было

Путин сообщил, что требования обменять украинских моряков не было
04:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Владимир Путин считает, что инцидент в Керченском проливе 25 ноября была "явной провокацией".

Вопрос об обмене 24 украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины, задержанных российскими военными в Керченском проливе, пока не стоит на повестке дня. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе, сообщает пресс-служба Кремля.

"Нет, пока что вопрос об обмене не стоит, и украинская сторона таких вопросов не поднимала. Сейчас об этом и говорить рано, идет следствие. Нам нужно получить полные показания со стороны моряков, все это оформить соответствующим образом, а там видно будет", - сказал Владимир Путин.

Он еще раз подчеркнул, что считает инцидент в Керченском проливе 25 ноября "явной провокацией" и напомнил, что 11 сентября российские военные без проблем пропустили такой же караван украинских военных кораблей, которые двигались в Мариуполь и Бердянск.

"Им дали лоцмана и провели... Здесь вместо того, чтобы сделать то же самое, устроили эту провокацию, хотя даже после того, как они нарушили наши территориальные воды, вошли в наше территориальное море, все равно им пограничники сказали: "Если вы пойдете в Керчь, встаньте на стоянку и возьмите лоцмана". "Нет, мы туда не пойдем". И сразу же туда пошли. И началось вот это толкания бортами после этого", - заявил Путин.

Как сообщал Укринформ, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей во время планового перехода из порта Одесса в порт Мариуполь. Спецназовцы России обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и более 20 моряков.

Верховная Рада 26 ноября приняла закон "Об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России в Азовском море.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Керченский пролив, Владимир Путин, Украинские моряки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик - Стивенсон: события боя
02 Состоялась свадьба Приянки Чопры и Ника Джонаса
03 Уайлдер - Фьюри: Усик дал прогноз на бой (Видео)
04 Страны G20 намерены реформировать Всемирную Торговую Организацию
05 Врачи подсказали, какое мясо полезнее для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новый президент Мексики принес присягу
Новый президент Мексики принес присягу
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Праздничные выходные: сколько украинцы будут отдыхать в декабре
Украинцы будут отдыхать треть месяца
Врачи подсказали, какое мясо полезнее для здоровья
Врачи подсказали, какое мясо полезнее для здоровья
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь