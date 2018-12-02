Порошенко рассказал, как Путин игнорирует его запрос на телефонный разговор

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что сразу после захвата украинских кораблей и моряков позвонил президенту РФ Владимиру Путину, но он до сих пор не ответил.

Президент Петр Порошенко в интервью France 24 отметил, что весь мир требует от РФ освободить украинские корабли и моряков.

Глава государства подчеркнул, что когда произошло нападение на украинские корабли в Керченском проливе, он немедленно поручил связаться с президентом России Путиным.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос о проведении прямого телефонного разговора в любом формате - в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и т.д.", - рассказал Петр Порошенко.

По его словам, российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров.

Глава государства отметил, что только на днях он встречался с семьей одного из захваченных моряков: "Они (моряки - прим. ред.) не преступники, как хочет показать Путин. Они военнопленные и под юрисдикцией Женевской конвенции ".

Президент подчеркнул, что РФ "грубо нарушила международное право не только атакой на украинских военных, не только закрытием Керченского пролива, пытаясь заблокировать все Азовское море, что де-факто является попыткой оккупации Азова". "Требование всего мира - немедленно освободите украинских моряков и корабли", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что РФ обстреляла и захватила украинские корабли и моряков в нейтральных водах Черного моря.

На уточняющий вопрос, какие намерения имеет президент РФ Путин, Петр Порошенко отметил: "Наверное, я не тот человек, который может комментировать абсолютно непредсказуемые действия Путина. Который намерен РФ, когда они нелегально аннексировали Крым? Который намерен Путина, когда российские силы дали приказ атаковали самолет МН17 и затем пытались найти какие-то нелепые версии для объяснения российского участия? Который намерен Путина в организации химической атаки в Солсбери? Который намерен Путина в убийстве украинский на востоке моей страны? Который намерен Путина в приказе открыть огонь в Черном море? Никто в мире не понимает ".

По его словам, санкции являются мотивацией, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, достичь деэскалации ситуации и убрать российские войска с Украины.