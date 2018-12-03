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Денисова: Украина рассчитывает на усиление санкций против РФ

Денисова: Украина рассчитывает на усиление санкций против РФ
11:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Людмила Денисова отметила, что некоторые государства нарушают права граждан других стран, и Украина почувствовала это на себе.

Украина рассчитывает на ужесточение санкций против Российской Федерации. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время форума "70 лет Всеобщей декларации прав человека: повестка дня для Украины".

"Относительно России введены санкции, но мы рассчитываем на их продолжение и усиление. Ни одна страна в мире не может чувствовать себя в безопасности, пока оккупант не остановлен... В течение пяти лет государство страдает от действий оккупанта, нарушено право на жизнь и свободу, свободное передвижение и гражданство, на свободу мысли, совести и религии", - заявила омбудсмен.

Она отдельно отметила роль правозащитников и активистов и поблагодарила международных партнеров Украины.

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"На Востоке Украины российские оккупанты убивают наших военных, гражданское население, детей. На прошлой неделе РФ в акватории Азовского моря захватила в плен наших военнослужащих. Вопреки положениям Женевской конвенции их осуждают ничтожным судом РФ и бросили за решетку, в Лефортово, сняли погоны, одели в тюремную одежду. Вообще неизвестно, в каком состоянии наши раненые военнопленные", - отметила омбудсмен.

Как сообщалось, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей, которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназначенцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

26 ноября 2018 года Верховная Рада Украины приняла Закон "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" на 30 дней в десяти областях.

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Верховная Рада, Украина, ВР, РФ, Людмила Денисова, Санкции против РФ.
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