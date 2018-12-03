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Понедельник, 03.12.2018
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Прекращение Договора о дружбе с РФ - стала известна дата

Прекращение Договора о дружбе с РФ - стала известна дата
17:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко предлагает прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ с 1 апреля 2019г.

Президент Петр Порошенко предлагает прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ с 1 апреля 2019 года.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №0206 "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

"Цель (законопроекта - ред.): Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией учитывая продолжающееся существенное нарушение его со стороны Российской Федерации и в соответствии со статьей 40 настоящего Договора (о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной Российской Федерацией - ред.)", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, продолжающаяся агрессия РФ вызвала существенные нарушения большинства статей Договора, о чем Украина систематически подчеркивает в переписке с РФ.

Кроме того, как отмечается, ряд существенных нарушений договора стали предметом дел в международных судебных инстанциях, рассмотрение которых продолжается.

"По состоянию на сегодняшний день отсутствуют признаки добросовестного стремления РФ устранить правонарушения и возместить ущерб, причиненный своими противоправными действиями. Более того, РФ своими агрессивными действиями постоянно усугубляет нарушение условий Договора", - говорится в пояснительной записке.

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"Учитывая это и во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", введенного в действие Указом Президента Украины от 17 сентября 2018 года № 284, Министерство иностранных дел Украины нотой от 21.09.2018 г. № 72/23-612/2-2539 официально сообщило Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией с 1 апреля 2019 года", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко 17 сентября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Предполагалось, что Министерство иностранных дел Украины до 30 сентября должно проинформировать Россию о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года.

Министерство иностранных дел Украины 22 сентября направило России сообщение о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно условиям договора стороны обязались, в частности, "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга и "подтверждали незыблемость существующих между ними границ".

Договор заключен сроком на десять лет. В соответствии со статьей 40 настоящего Договора его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее, чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода (т.е. не позднее 30 сентября 2018 года).

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Азовское море, Россия, Донбасс, Петр Порошенко, Договор о дружбе с РФ.
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