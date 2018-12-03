Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Прекращение Договора о дружбе с РФ - стала известна дата
Прекращение Договора о дружбе с РФ - стала известна дата
Киев требует допустить консула к морякам в России
Киев требует допустить консула к морякам в России
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе
Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе

Киев требует допустить консула к морякам в России

Киев требует допустить консула к морякам в России
19:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Консульство Украины направило запросы в МИД РФ и администрации СИЗО для разрешения посетить украинских моряков.

 Сотрудники консульства Украины в Москве направили официальные запросы в МИД РФ и в администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" относительно возможности посещения военнопленных моряков, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и в администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" относительно возможности посетить украинскими консулом наших военнопленных, в том числе раненых. О поступлении ответа сообщу немедленно", - написала украинский омбудсмен на странице в Фейсбуке.

Кроме того, по ее словам, во вторник утром сотрудники консульства будут выяснять информацию о внутритюремных счетах, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода средств. Соответствующая информация будет сообщена семьям военнопленных отдельно.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. Эти решения уже обжалованы в Верховный суд Крыма, но дата заседания пока не назначена.

Украинские моряки в российском плену: Денисова узнала новые детали

К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Л.Денисова из разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой узнала, в СИЗО "Лефортово" украинским морякам привезли передачи, для них открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СИЗО, МИД РФ, Матросская тишина, Лефортово, Консульство РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности
04 Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2018: все знаки Зодиака
05 В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ноябрь стал самым холодным в XXI веке: эта осень в Киеве побила все рекорды
Ноябрь стал самым холодным в XXI веке
В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать
В Украине сборы резервистов: что нужно знать
Украинцы назвали основные проблемы страны
Украинцы назвали основные проблемы страны
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника
Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь