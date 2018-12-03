Скачать
Понедельник, 03.12.2018
&quot;ЕС оставим на следующую неделю&quot;: Климкин отправился на встречи НАТО и ОБСЕ
"ЕС оставим на следующую неделю": Климкин отправился на встречи НАТО и ОБСЕ
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Лига наций: результаты жеребьевки полуфиналов
Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе
Кейт Миддлтон и Меган Маркл проведут Рождество вместе

"ЕС оставим на следующую неделю": Климкин отправился на встречи НАТО и ОБСЕ

&quot;ЕС оставим на следующую неделю&quot;: Климкин отправился на встречи НАТО и ОБСЕ
23:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Климкин отправляется на министерские заседания НАТО и ОБСЕ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник вечером вылетает на министерские заседания НАТО и ОБСЕ по вопросу агрессивных действий России в Керченском проливе в отношении украинских кораблей.

"Отправляемся на министерские встречи НАТО и ОБСЕ. ЕС оставим на следующую неделю :)", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

1 декабря министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что вопрос агрессивных действий России в Керченском проливе против украинских кораблей обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета Европейского Союза: "На следующей неделе пройдет заседание министров иностранных дел НАТО, и вопрос агрессии России против Украины в Азовском море будет там обсуждаться, а Польша будет на этом настаивать".

Я.Чапутович добавил, что на заседании глав МИД в Милане также пройдет обсуждение этого вопроса.

"Я уже знаю, что на очередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдёт в следующий понедельник, вопрос агрессии России в акватории Азовского моря будет также обсуждаться", - рассказал польский министр.

В свою очередь, П.Климкин проинформировал, что намерен присутствовать на заседания в Брюсселе и Милане.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, НАТО, ОБСЕ, Павел Климкин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: РФ может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск
02 15 популярных сериалов, которые закроют в 2019 году
03 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история, приметы и запреты праздника
04 В Украине изменился размер пособия на ребенка: все подробности
05 Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Через Украину сократился транзит российского газа
Через Украину сократился транзит российского газа
В Украине стартуют масштабные сборы резервистов: что нужно знать
В Украине сборы резервистов: что нужно знать
Киев требует допустить консула к морякам в России
Киев требует допустить консула к морякам в РФ
Медики подсказали, какие продукты вызывают сонливость
Медики подсказали, какие продукты вызывают сонливость
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь