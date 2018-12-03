"ЕС оставим на следующую неделю": Климкин отправился на встречи НАТО и ОБСЕ

Новости Украины: Климкин отправляется на министерские заседания НАТО и ОБСЕ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник вечером вылетает на министерские заседания НАТО и ОБСЕ по вопросу агрессивных действий России в Керченском проливе в отношении украинских кораблей.

"Отправляемся на министерские встречи НАТО и ОБСЕ. ЕС оставим на следующую неделю :)", - написал глава МИД в микроблоге в Твиттере.

1 декабря министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что вопрос агрессивных действий России в Керченском проливе против украинских кораблей обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета Европейского Союза: "На следующей неделе пройдет заседание министров иностранных дел НАТО, и вопрос агрессии России против Украины в Азовском море будет там обсуждаться, а Польша будет на этом настаивать".

Я.Чапутович добавил, что на заседании глав МИД в Милане также пройдет обсуждение этого вопроса.

"Я уже знаю, что на очередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдёт в следующий понедельник, вопрос агрессии России в акватории Азовского моря будет также обсуждаться", - рассказал польский министр.

В свою очередь, П.Климкин проинформировал, что намерен присутствовать на заседания в Брюсселе и Милане.