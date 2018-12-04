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Российская агрессия: Украина направит иск в Международный суд ООН

Российская агрессия: Украина направит иск в Международный суд ООН
01:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Украина готовит иск в Международный суд ООН

Украина готовит иск в Международный суд Организации Объединенных Наций в связи с агрессией России против суверенного Украинского государства в Азовском море.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Были мною даны поручения министру иностранных дел для обеспечения соответствующей консульской помощи, были обращения в ЕСПЧ и готовится иск в Международный суд Организации Объединенных Наций в связи с актом агрессии в отношении ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - отметил Порошенко, комментируя ситуацию с захватом Россией украинских моряков в Азовском море.

Президент подчеркнул, что, согласно резолюции ООН, на Азове состоялась именно агрессия РФ против Украины. Он также подчеркнул, что незаконно захваченные россиянами, которые уже не прятались "за зелеными человечками", украинские моряки являются военнопленными.

Вместе с тем глава государства заверил, что власть с первых минут обстрела украинских судов россиянами на Азовском море прилагала максимум усилий для того, чтобы спасти моряков.

Как известно, пограничные корабли Российской Федерации 25 ноября совершили агрессивные действия против украинских кораблей во время планового переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе и 24 моряка.

Верховная Рада Украины 26 ноября приняла закон, которым утвердила указ Президента Украины о введении военного положения на 30 дней в 10 областях в связи с агрессией России.

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ООН, Петр Порошенко, Международный суд ООН, агрессия РФ.
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