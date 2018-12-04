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Генпрокурор назвал фамилии в организации нападения на Гандзюк

Генпрокурор назвал фамилии в организации нападения на Гандзюк
13:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Юрий Луценко назвал фамилию ключевой фигуры в организации нападения на активистку Гандзюк.

Правоохранительные органы объявили подозрение еще одному человеку, который принимал участие в подготовке и организации нападения на советницу мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк - гражданину Левину, о заказчике информация будет несколько позднее, после уведомления подозрения, заявляет генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Объявлено подозрение гражданину Левину… он был важным элементом подготовки и организации нападения на Гандзюк", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Одессе.

По его словам, этот человек имеет криминальное прошлое. После совершения преступления он покинул территорию Украины и в настоящее время разыскивается.

Есть "несколько десятков версий" этого преступления

Генпрокурор добавил, что имя заказчика преступления будет озвучено несколько позднее, после тому, как этому человеку будет объявлено подозрение.

Накануне Ю.Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов нападения на Е.Гандзюк, которое привело к ее смерти.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Е.Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью". Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Е.Гандзюк и внес в ЕРДР признак заказного характера (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 Уголовного кодекса Украины).

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

6 ноября Верховная Рада поддержала постановление о создании ВСК для расследования сведений о нападении на Е.Гандзюк и других общественных активистов.

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Е.Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

5 ноября народный депутат заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Е. Гандзюк. 6 ноября Н.Паламарчук уволил своего помощника И.Павловского. Затем его задержала СБУ. 12 ноября суд избрал И.Павловскому, который, по информации журналистов, является посредником между заказчиком и организатором убийства Е.Гандзюк, меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Юрий Луценко, ГПУ, Генпрокурор, Екатерина Гандзюк.
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