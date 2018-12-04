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ГПУ показала реконструкцию событий в Керченском проливе

ГПУ показала реконструкцию событий в Керченском проливе
15:45 Сегодня Телеграф Фото: facebook/navy.mil.gov.ua

Новости Украины: ГПУ опубликовала видео - реконструкцию событий конца ноября в Керченском проливе, когда произошел захват украинских моряков и судов Россией.

Генпрокурор Юрий Луценко обнародовал полную версию событий в Керченском проливе 25 ноября во время открытой агрессии ВС РФ. Десятиминутное видео размещено на странице генпрокурора в Facebook. "Правда победит!" - прокомментировал видео Луценко.

На видео записана полная хронология событий  - от выхода трех украинских судов из порта Одессы до их захвата силовиками РФ. 

Напомним, утром 25 ноября украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Вблизи Керченского пролива их перехватили четыре пограничных корабля РФ, хотя, по данным ВМС Украины, о переходе корабельной группы российскую сторону уведомили заранее.

Российский пограничный корабль "Дон" пошел на таран украинского буксира "Яны Капу", в результате чего последний получил повреждение. Однако украинская корабельная группа решила продолжить ход, поскольку действовала в рамках международного морского права. Когда она подошла к Керченскому проливу, Россия объявила, что переход закрыт в обе стороны из-за схода на мель танкера. Но позже оказалось, что движение украинских кораблей блокируется намеренно.

Около 19:00 корабельная группа ВМС ВСУ двинулась на выход из пролива. Российские корабли начали преследование, а затем открыли огонь на поражение и захватили украинские корабли. Кроме судов, в плену российских силовиков оказались 24 украинских моряка. Трое из них были ранены и доставлены в больницу Керчи.

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27-28 ноября подконтрольный России "суд" в Крыму арестовал всех украинских моряков, включая раненых, на 60 суток. Их обвиняют в незаконном пересечении российской границы. После всех перевезли в изоляторы Москвы, трое находятся в тюремной больнице.

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Юрий Луценко, ГПУ, Никополь, Бердянск, Генпрокурор, ВМС Украины, Украинские моряки, Яны Капу.
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