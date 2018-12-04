Скачать
Среда, 05.12.2018
Климкин напомнил об опасности при посещении Беларуси
Климкин напомнил об опасности при посещении Беларуси
Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Украине
Стало известно, на сколько увеличилась средняя зарплата в Украине
В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты

Венгрия и Украина настроены на улучшение отношений

Венгрия и Украина настроены на улучшение отношений
23:36 Вт, 4 Декабрь 2018 Телеграф Украинская правда

Новости Украины: Климкин заявил, что Венгрия настроена наладить отношения с Украиной.

Украина и Венгрия налаживают отношения и Будапешт уверяет в том, что настроен на дальнейший прогресс.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин по результатам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я считаю, что после консультаций, которые состоялись на этой неделе, мы находимся на восходящей траектории, есть серьезные вопросы для дальнейшей дискуссии. Но мы понимаем, что можем сделать, наши венгерские коллеги поняли, что у нас есть последовательная позиция: мы будем с одной стороны отстаивать наши интересы, а с другой - делать все, чтобы помочь венгерской общине", - сказал Климкин.

Он отметил, что во время сегодняшнего заседания глава МИД Венгрии Петер Сийярто заверил, что настроен наладить отношения двух стран.

"Я считаю, что эта дискуссия сегодня достаточно продуктивна, послезавтра расскажу после нашей встречи с венгерским министром иностранных дел в Милане. Но даже сегодня он, когда выступал во время министерского заседания, также сказал, что у нас будет реальный прогресс", - добавил Климкин.

Отметим, что Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, но на этот раз не протестовала против присутствия главы МИД Украины на министерском заседании НАТО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Венгрия, Павел Климкин, Петер Сиярто.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: черно-красные ногтики порадуют вас своей изысканностью
02 Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: что нельзя делать в этот день
03 Гороскоп на сегодня, 4 декабря 2018: все знаки Зодиака
04 Насчитали субсидию: как платить обязательный платеж
05 Туман, гололед и оттепель: в Украине резко изменится погода
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
В Иране грозят заблокировать экспорт нефти из Персидского залива
Как растаможить авто на еврономерах: ответы на самые распространенные вопросы
Как растаможить авто на еврономерах
Венгрия и Украина настроены на улучшение отношений
Венгрия и Украина настроены на улучшение отношений
Интересные решения уютного жилья для знаков Зодиака
Интересные решения уютного жилья для знаков Зодиака
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь