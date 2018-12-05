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Парубий написал вице-президенту США о российской агрессии в Азовском море

Парубий написал вице-президенту США о российской агрессии в Азовском море
04:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Парубий направил письмо вице-президенту США с призывом ввести новый пакет санкций против РФ.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в письме, направленном вице-президенту США, главе Сената Конгресса США Майку Пенсу, рассказал об агрессии России в Азовском море и призвал к введению дополнительных энергетических и финансовых санкций.

"Мы призываем вас использовать все существующие возможности, чтобы остановить агрессию России в отношении Украины и ее четкое нарушение международных правил и норм путем наложения дополнительных энергетических и финансовых санкций", - сказано в письме, копия которого опубликована на сайте украинского парламента во вторник.

В письме спикер отмечает решительность действий Украины, США и международного сообщества с 2014 года по противодействию агрессивному поведению России, упоминая, в том числе экономические санкции.

Он напоминает, что в 2017 году конгресс США принял закон "О противостоянии противникам Америки через санкции".

По словам А.Парубия, в документе сказано, что политика США заключается в поддержке украинского правительства в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждении и противодействии дестабилизирующим действиям РФ.

Кроме того, в своем письме спикер парламента подробно рассказывает об акте агрессии РФ в Азовском море против суден Военно-морских Сил Украины.

"Учитывая эти положения и новые агрессивные действия России, украинские депутаты призывают Соединенные Штаты ввести новый пакет санкций против Российской Федерации в соответствии с предложенным двухпартийным законопроектом "Защиты Америки от Кремлевском законе об агрессии", - сказано в письме.

В нем А.Парубий поясняет, что законопроект включает в себя санкции против операций, связанных с отдельными олигархами, политическими деятелями, новым российским государственным долгом, разработкой сырой нефти.

Кроме того, по словам спикера, американская законодательная инициатива предусматривает санкции в сфере некоторых видов кибер-деятельности, а также в отношении российских энергетических проектов, "которые превышают 250 миллионов долларов, такими как проект газопровода "Северный поток-2".

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Азовское море, США, Россия, Санкции, Андрей Парубий, Майк Пенс.
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