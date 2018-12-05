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В США наблюдают активные попытки России вмешаться в украинские выборы

В США наблюдают активные попытки России вмешаться в украинские выборы
05:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В США видят активные попытки РФ вмешаться в выборы в Украине.

Российское правительство активно пытается вмешаться во внутренние дела в Украине, в том числе в контексте президентских и парламентских выборов, запланированных на следующий год.

Такую оценку озвучил высокопоставленный представитель Государственного департамента США во время брифинга для журналистов во вторник, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы видим заметный рост – уже на очень высоком уровне – российского вмешательства во внутренние дела Украины", - отметил официальный представитель Госдепа в ответ на вопрос, как оценивает администрация США попытки РФ вмешаться в предстоящие выборы в Украине.

"Думаю, что россияне – и я должен назвать конкретно российское правительство, потому что считаю, что эти решения исходят от Путина – воспринимают Украину как очень уязвимую цель и пытаются в разные способы подорвать доверие к демократическим институтам", - отметил американский чиновник.

В этой связи он также обратил внимание на высокий уровень кибер-активности россиян.

По его словам, Государственный департамент США обеспечил большую практическую поддержку Украине, в том числе в сфере усиления кибер-защиты. "Итак, мы закатали рукава и ежедневно работаем с ними (с украинской стороной – ред.), чтобы сделать Украину и ее учреждения более устойчивыми к этим нападениям", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

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США, Выборы, Россия, Госдеп США.
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