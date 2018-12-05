Скачать
Среда, 05.12.2018
Волкер об усилении санкций против РФ: Это достойная идея, мы ее рассмотрим
Волкер об усилении санкций против РФ: Это достойная идея, мы ее рассмотрим
Госдеп США: Европа должна отказаться от &quot;Северного потока - 2&quot;
Госдеп США: Европа должна отказаться от "Северного потока - 2"
Федерер установил уникальное достижение в ATP
Федерер установил уникальное достижение в ATP
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты

Волкер об усилении санкций против РФ: Это достойная идея, мы ее рассмотрим

Волкер об усилении санкций против РФ: Это достойная идея, мы ее рассмотрим
06:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и Европа могут усилить санкции в отношении Российской Федерации или ввести новые из-за захвата украинских моряков и судов, передает "Голос Америки".

"Некоторые наши европейские союзники говорили о новых санкциях или усиление существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим", - сказал К.Волкер.

Он отметил, что Россия должна освободить захваченных украинских моряков и судна в качестве жеста доброй воли перед праздниками.

"Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Они (русские) должны прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их", - подчеркнул спецпредставитель США.

Дипломат отметил, что сохранение внимания на судьбах украинских моряков должно способствовать их освобождению: "Не забывать о них, чтобы внимание оставалось прикованным к их судьбе".

По его словам, мир должен продемонстрировать единство в противостоянии России.

"Мы надеемся, что Россия немедленно вернет моряков", - заявил К.Волкер.

Кроме того, спецпредставитель США по Украине также отметил, что Россия должна восстановить диалог с Украиной на базе Договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Территории обеих стран выходят к Азовскому морю. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. Далее мы должны вернуться к более широкой дискуссии о том, как положить конец конфликту в Восточной Украине", - заявил К.Волкер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, США, Россия, Санкции, Курт Волкер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кулинарные провалы, которые доведут вас до слез от смеха
02 Геращенко: РФ и ее "марионетки" сорвали и это предложение освобождения украинцев
03 Четвероногие друзья: редкие породы собак, о которых мало кто знает
04 Забавные доказательства того, что взрослые в душе еще дети
05 Археологи нашли в Кесарии древние золотые монеты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ДРСМД: НАТО поддерживает позицию США
ДРСМД: НАТО поддерживает позицию США
Грипп: В Краматорске приостановят учебный процесс
Грипп: В Краматорске приостановят учебный процесс
ТКГ готовится к перемирию на Донбассе
ТКГ готовится к перемирию на Донбассе
Диетологи назвали привычки, провоцирующие набор веса
Диетологи назвали привычки, провоцирующие набор веса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь