Мэр Днепра Борис Филатов вышел из "Укропа"

Новости Украины: Городской голова Днепра Борис Филатов выходит из партии "Укроп".

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о том, что написал заявление о прекращении членства в партии "Укроп".

"С сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия члена президиума политсовета "Укропа" и вообще выхожу из партии", - написал Б.Филатов на своей странице в Фейсбуке в среду. Он также отметил, что сделал все, что мог и не желает больше иметь дело "с публикой, захватившей власть в "Укропе". "Моя совесть чиста перед партией, у истоков которой я был с первого дня", - добавил мэр Днепра.

"Я хочу сделать политическое заявление, считаю, что его нужно сделать публично и во всеуслышанье, - я принял окончательное решение, которое в принципе далось мне очень тяжело после длительных сомнений, моральных переживаний, - с сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия члена президиума политической партии "Укроп", выхожу из всех руководящих органов этой партии, а также выхожу из партии. Я хочу показать вам заявление, которое я подготовил на имя председателя политсовета господину Батенко, подписано сегодня. Можно сказать, что с сегодняшнего дня я не имею никакого отношения к этой партии", - заявил Филатов на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

Одной из причин желания покинуть партию Борис Филатов назвал "предательство", в частности, ход "дела Корбана" и реакцию партии на его исход. Кроме того, Филатов заявил о подделках документов и причастность к партии "сепаратиста Царева".

"Дальше было много разных историй, например, были подделаны реестрационные документы в миньюсте, по котором были перераспределены полномочия, начали выдавливать нелояльных из руководящих органов региональных парторганизаций нелояльных нынешнему руководству руководителей. В качестве руководителя аппарата секретариата взяли личного помощника – сепаратиста Царева", - сказал Филатов.

Еще по его словам, он не хочет участвовать в так называемых президентских праймериз, которые он назвал "бродячим цирком "а-ля Буковель", который путешествует по Украине с единым уже давно всем определенным кандидатом".

"Я не такой человек, который принимает участие в балагане. Поэтому, я принял это решение, я слагаю с себя все полномочия и выхожу из партии", - уточнил Филатов и заявил, что политических переговоров ни с кем не ведет.

Напомним, что партия "Укроп" была основанная 12 июля 2015 года. Борис Филатов был одним из ее основателей. Филатов - действующий городской голова Днепра, народный депутат VIII созыва (2014—2015 гг), с мая по ноябрь 2014 года возглавлял Днепропетровскую ОГА. Партию "Укроп" сейчас возглавляет нардеп Тарас Батенко.