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Агрессия Москвы: Киев требует консультаций стран Будапештского меморандума

Агрессия Москвы: Киев требует консультаций стран Будапештского меморандума
16:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МИД требует от подписантов Будапештского меморандума срочных консультаций для обеспечения полного соблюдения обязательств и прекращения агрессии России.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к странам-подписантам Будапештского меморандума с требованием проведения срочных консультаций для обеспечения полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии России против Украины.

Об этом говорится заявлении МИД.

Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, 24 года тому назад Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией в Будапештском меморандуме в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО ). В частности эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины. Государства-гаранты предоставили обязательства, что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины. Именно эти гарантии сделали возможным принятие Верховной Радой закона о ратификации ДНЯО.

25 ноября этого года Россия осуществила очередной акт вооруженной агрессии против Украины путем вооруженного нападения на корабли Военно-морских сил в Черном море и Керченском проливе. "Это дерзкое и коварное нападение является продолжением вооруженной агрессии против Украины, развязанной Российской Федерацией 20 февраля 2014 года", - подчеркнули в МИД.

Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере соблюдать принятые обязательства, заметили авторы заявления.

В МИД заявили, что российская агрессия и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения.

Поэтому 27 ноября Министерство иностранных дел Украины на основании пункта 6 Будапештского меморандума, обратилось к странам-подписантам с требованием проведения срочных консультаций.

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Украина, МИД Украины, Будапештский меморандум, агрессия РФ.
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