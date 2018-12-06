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Государства-члены ООН призывают Россию немедленно освободить украинских моряков

Государства-члены ООН призывают Россию немедленно освободить украинских моряков
06:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Так же Россию призвали вернуть украинские корабли.

Во время выступлений делегаций государств-членов ООН на брифинге по милитаризации Крыма, представители ряд стран призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли без каких-либо дополнительных условий.

С заявлениями выступили представители США, Британии, Германии, Польши, Литвы, Швеции, Эстонии, Нидерландов, Болгарии, Грузии, Латвии и Канады.

“Мы уже видели эти игры России ранее. Они надеются, что международное сообщество молча согласится - и с ползучей аннексией Крыма, и с попытками силой изменить факты действительности. Мы должны не допустить этого”, - заявил Джонатан Аллен, заместитель постоянного представителя Великобритании в ООН.

Присоединяясь к требованию представителя США Джонатана Коэна, британский дипломат также подчеркнул важность твердой требования освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли ВМС.

“Международное сообщество должно быть объединенным в призывах к России немедленно освободить всех 24-х моряков, которых они задержали, и три корабля, которые они захватили”, - заявил он и добавил, что Россия должно также обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив в Азовском море.

С ним согласилась представительница Литвы, также сказав, что Россия должна вернуть в Украину моряков и корабли “без каких-либо дополнительных условий”. Представитель Швеции присоединился к этим словам и заявил о полной поддержке Швецией территориальной целостности и суверенитета Украины. Представитель Германии отметил, что очень доволен тем, что Украина устроила этот брифинг, а такие действия России “не должны оставаться без ответа”.

В дальнейших выступлениях до требования немедленно и без дополнительных требований освободить украинских моряков и корабли присоединились представители Польши, Эстонии, Нидерландов, Болгарии, Грузии, Латвии и Канады. Представитель Латвии назвал украинских моряков военнопленными.

Напомним, в среду, 5 декабря, Украина проводит в штаб-квартире ООН заседания под председательством заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, во время которого подробно информирует международное сообщество о вызовах и угрозах, которые РФ создает в Черном и Азовском морях.

Корабли Российской Федерации 25 ноября совершивших агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. Российские спецназовцы обстреляли и захватили три украинских корабля в Керченском проливе, а также 24 моряков.

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Россия, ООН, Украинские моряки, Украинские корабли, Государства-члены ООН.
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