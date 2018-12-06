В кулуарах Рады депутаты в очередной раз устроили скандал (Видео)

Между народными депутатами Алексеем Гончаренко (БПП) и Александрой Кужель (Батькивщина) произошла словесная стычка в кулуарах парламента. Соответствующее видео в среду, 5 декабря, опубликовал канал Прямой. Гончаренко комментировал журналистам дело о подкупе избирателей в городе Килия Одесской области, где суд приговорил женщину к пяти с половиной годам лишения свободы. Нардеп отметил, что осужденная подкупала избирателей в интересах Батькивщины. В это время подошла Кужель и заявила, что на это решение суда еще будет подана апелляция. Она посоветовала Гончаренко "не кричать раньше времени". "Это суд районный, ну не играйтесь, не ерничайте, вы молодой, йоркшир такой, собачка маленькая", - заявила Кужель. На это Гончаренко заметил, что от Кужель намного бульше шума. "Вы замерьте децибелы, от вас намного больше децибелов идет, чем от меня", - ответил ей Гончаренко. Кужель в ответ заявила, что абсолютно спокойна. "У меня ничего не может возбуждаться, глядя на вас", - ответила она. "Слава Богу! Иначе было бы совсем плохо все", - парировал Гончаренко.