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Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий

Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
12:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Верховная Рада расширила перечень бойцов за независимость Украины в XX веке, которые могут получить статус участников боевых действий.

Народные депутаты расширили круг участников боевых действий (УБД) воинами ряда армий, которые сражались за независимость Украины в XX веке. За соответствующий проект закона (№8519) в первом чтении и в целом проголосовали 236 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Принятым законом внесены изменения в ст.6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты. В нынешней редакции участниками боевых действия признаются воины Украинской повстанческой армии, которые участвовали в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированной территории Украины в 1941-1944 годах, не совершившие преступления против мира и человечества, и были реабилитированы.

После вступления в силу принятых изменений участниками боевых действий будут признаны также воины Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов.

В этот перечень также входят воины, признанные борцами за независимость Украины в XX веке, согласно закону о правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке. Закон вступит в силу через 3 месяца после публикации.

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Верховная Рада, Ветераны, УНРА, ОУН_УПА.
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