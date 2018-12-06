Конвенция о грузовой марке: Украина присоединилась к международному договору

Новости Украины: К Протоколу о Международной конвенции о грузовой марке присоединилась Украина с целью обеспечения безопасности судоходства.

Украина присоединилась к Протоколу 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года. Об этом сообщает АМПУ.

"Присоединение Украины к этому международному договору будет способствовать совершенствованию правил относительно осмотров и выдачи обмерочных свидетельств судам, которые осуществляют международные рейсы, с целью обеспечения безопасности судоходства", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, церемония состоялась 5 декабря в штаб-квартире Международной морской организации (ІМО) в Лондоне.

Конвенция о грузовой марке - международная конвенция, подписанная 5 апреля 1966 года в Лондоне по инициативе Международной морской организации. В 1988 году специальным Протоколом в нее были внесены изменения, позднее, в 2003 году дополнена Комитетом по безопасности на море ІМО. Измененная Конвенция о грузовой марке (КГМ-66/88) вступила в силу 1 января 2005 года, говорится в сообщении АМПУ.

Конвенция запрещает выход в море судам в международный рейс, если они не были должным образом осмотрены, им не была нанесена грузовая марка и не выдано Международное свидетельство о грузовой марке или, когда необходимо, Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки. В Приложениях к Конвенции устанавливаются правила определения грузовых марок, условия назначения и величины надводного борта, модификации конвенционных требований относительно зон, районов и сезонных периодов, а также приводятся формы Международного свидетельства о грузовой марке.

В 1988 году был принят Протокол к Конвенции о грузовой марке, вступивший в силу в 2000 году. Этим Протоколом требования Конвенции 1966 года об осмотре и выдачи Международных свидетельств были приведены в соответствие с требованиями Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78), и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС).