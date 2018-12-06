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Британия выделит Украине более 35 млн фунтов на реформы

Британия выделит Украине более 35 млн фунтов на реформы
18:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Украина получит более 35 млн фунтов на проведение реформ, борьбу с коррупцией и другие сферы.

Великобритания в 2018-2019 годах предоставляет Украине более 35 млн фунтов на проведение реформ, борьбу с коррупцией и другие сферы. Об этом говорится в сообщении Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине в Twitter.

"В 2018/19 финансовом году правительство Великобритании предоставляет более 35 млн фунтов на помощь Украине, поддерживая более 70 проектов по 7 направлениям: управление и реформы, борьба с коррупцией, коммуникации, конфликт, стабильность и безопасность, гуманитарная сфера, права человека, образование и культура", - говорится в сообщении.

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Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что "Украина остается приоритетом ввиду долгосрочной безопасности, стабильности и процветания европейского континента и является важным направлением для Великобритании".

Как сообщалось, ранее в МВФ заявили, что коррупция в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) на около 2% в год.

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Украина, Великобритания, Реформы.
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