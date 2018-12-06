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Украина возглавила ГУАМ

Украина возглавила ГУАМ
22:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Молдова передала Украине председательство в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Республика Молдова передала Украине председательство в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ). Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран ГУАМ, которое состоялось на полях заседания Министерского совета ОБСЕ в Милане.

"Убежден, что традиция, которая существует в рамках ГУАМ, работать на основе консенсуса даст возможность государствам-членам Организации продолжить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, как на региональном, так и на международном уровне", - заявил глава МИД Молдовы Тудор Ульяновский.

В Тбилиси подписано совместное коммюнике о сотрудничестве стран-членов ГУАМ

Глава молдавского внешнеполитического ведомства пожелал успеха своим украинским коллегам, выразив надежду, что организация продолжит курс на углубление экономического и гуманитарного сотрудничества в интересах народов этих государств.

Участники заседания приветствовали состоявшуюся в Милане первую встречу в формате "ГУАМ+Канада".

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Украина, Молдова, ОБСЕ, Гуам, Республика Молдова.
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