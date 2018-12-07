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Пятница, 07.12.2018
Финляндия считает неприемлемыми действия РФ в Азовском море
Финляндия считает неприемлемыми действия РФ в Азовском море
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Финляндия считает неприемлемыми действия РФ в Азовском море

Финляндия считает неприемлемыми действия РФ в Азовском море
02:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Финляндия полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признает аннексии Крыма Россией.

Применение силы российской стороной в районе Азовского моря было неприемлемо.

Об этом заявил государственный секретарь МИД Финляндии Самули Виртанен во время выступления на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Милане в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

"Использование силы было неприемлемо", - сказал Виртанен.

Его страна обеспокоена растущей милитаризацией Крыма и, соответственно, всего Черного моря.

Финляндия, заверил дипломат, полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признает аннексии Крыма Россией.

Представитель финского МИД призвал к полной имплементации Минских соглашений обеими сторонами и к поиску политического решения конфликта путем диалога. Он также отметил, что необходимо требовать беспрепятственного доступа гуманитарной помощи жителям на востоке Украины.

Виртанен выразил благодарность послу Апакану за работу СММ ОБСЕ и напомнил, что Финляндия принимает активное участие в работе миссии. МИД Финляндии считает, что СММ должна в дополнение к чисто наблюдательной функции начать играть более активную роль в продвижении диалога между сторонами.

Посредничество, напомнил Виртанен, является одним из приоритетов работы ОБСЕ, который она должна задействовать также в Грузии, Молдове и Нагорном Карабахе.

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Украина, Азовское море, Россия, Крым, Финляндия, Политика, Керченский кризис.
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