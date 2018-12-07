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Пятница, 07.12.2018
Полторак рассказал, почему РФ не начала полномасштабную войну
Полторак рассказал, почему РФ не начала полномасштабную войну
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Полторак рассказал, почему РФ не начала полномасштабную войну

Полторак рассказал, почему РФ не начала полномасштабную войну
10:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: По словам министра обороны Степана Полторака, к границе с Украиной Россия перебросила около 100 тысяч военных.

Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной почти 100 тысяч военных, которые прошли обучение и боевое слаживание. Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины" рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

Именно выдержка украинских моряков, которые попали в российский плен, спасла Украину от полномасштабной военной агрессии России.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала "Прямой". "Они герои. Потому что, если бы они открыли огонь, я думаю, что вряд ли у нас сегодня происходила бы эта передача, и было бы все по-другому. Потому что Российская Федерация ждала и готовила эту провокацию", — пояснил он.

Полторак подчеркнул, что россияне оскорбляли и нагло вели себя по отношению к украинским морякам, но те не сломались. 

"Только выдержка спасла ситуацию от широкомасштабной агрессии", — сказал министр обороны.

"Такая угроза (полномасштабной агрессии - Ред.), к сожалению, существует. И одна из причин, почему необходимо было вводить военное положение, как раз была угроза открытой агрессии. В чем проблема? Сегодня Россия на границе с Украиной сосредоточила 26 батальйонно-тактических групп, а сейчас еще 3 – это уже 29. Это практически 100 тысяч человек. Но это не просто люди, которые там собрались, люди, которые не прошли определенную школу и подготовку. Это люди, которые прошли обучение, прошли боевое слаживание", - сказал он.

"У них есть определенный запас ресурсов, боеприпасов, горючего и питания для того, чтобы начать широкомасштабную военную агрессию. На всю территорию Украины, по данным разведки, у них прямо уже нет на границе, но у них есть возможность очень быстро группировку, которая стоит на границе, значительно усилить. И они это делают каждый день, перебрасывая самолеты ближе к границе, сосредоточивая танки на наших границах, разворачивая новые части", - добавил Полторак.

В МИД объяснили, почему не могли разорвать договор с Россией раньше

Ранее командующий ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия с конца августа укрепила свои силы возле границы с Украиной и теперь она представляет наибольшую военную угрозу с момента оккупации и аннексии Крыма.

Как сообщалось, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинские обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина". Петр Порошенко призвал НАТО увеличить свое присутствие в Черном море

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Минобороны, Степан Полторак, агрессия РФ, Война с РФ.
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