Скачать
Пятница, 07.12.2018
Грибаускайте в Киеве: Украина и Литва подписали дорожную карту
Грибаускайте в Киеве: Украина и Литва подписали дорожную карту
Объединительный собор: Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП
Вселенский патриарх выдвинул жесткие требования к УПЦ МП
Динамо хочет купить румына из Лестера
Динамо хочет купить румына из Лестера
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины
7 декабря - День памяти святой великомученицы Екатерины

Грибаускайте в Киеве: Украина и Литва подписали дорожную карту

Смотрите фото (3)
Грибаускайте в Киеве: Украина и Литва подписали дорожную карту
14:03 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко и Даля Грибаускайте подписали "дорожную карту" развития стратегического партнерства между Украиной и Литвой.

Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте подписали "дорожную карту" развития стратегического партнерства между Украиной и Литовской Республикой на 2019-2020 годы.

Как сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины, документ был подписан в Киеве по результатам 11-го заседания совета президентов Украины и Литвы.

"Дорожная карта" определяет ключевые направления дальнейшего развития украинско-литовских отношений стратегического партнерства.

"В документе изложены задачи сотрудничества по вопросам международной и региональной безопасности, в сфере европейской и евроатлантической интеграции, в торгово-экономической, энергетической, транспортной отраслях, а также в культурно-гуманитарной и социальной сферах", - сказано в сообщении.

Кроме того, заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев и главный советник президента Литвы по вопросам внешней политики Нерюс Алексеюнас подписали протокол 11-го заседания Совета президентов Украины и Литовской Республики.

"Протокол также определяет практические вопросы двустороннего сотрудничества по вопросам международной и региональной политики и безопасности, взаимодействия в рамках международных и региональных организаций. В документе отражены направления сотрудничества в рамках реализации стратегических целей Украины относительно приобретения членства в ЕС и НАТО", - сказано в сообщении.

Протокол определяет конкретные меры двустороннего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес, а именно: безопасности и обороны, энергетики, транспорта, образования и науки, культуры и туризма.

Кроме того, глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс подписали протокол между правительствами Украины и Литовской Республики о выполнении соглашения между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц.

"Заключение соглашения будет способствовать улучшению координации взаимодействия Украины и Литвы в области миграции и убежища, интенсификации обмена соответствующей информацией, укреплению сотрудничества миграционных органов обоих государств в соответствующей сфере", - сказано в сообщении.

Также министр социальной политики Украины Андрей Рева и Л.Линкявичюс подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Литвы о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции.

"Целью документа является обеспечение защиты социальных прав граждан Украины, которые находятся в Литовской Республике, и граждан Литвы, которые находятся в Украине, а также противодействие нелегальной работе", - проинформировали в пресс-службе главы Украинского государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Литва, Петр Порошенко, Даля Грибаускайте, Дорожная карта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
02 День памяти святой великомученицы Екатерины 2018: приметы и гадания на 7 декабря
03 День святой Екатерины 2018: что категорически нельзя делать в праздник 7 декабря
04 На подпись президенту передали закон о прекращении "дружбы с РФ"
05 Гороскоп на сегодня, 7 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Монетизация: когда украинцы смогут получить деньги за сэкономленную субсидию
Монетизация субсидий: когда украинцы смогут получить деньги
Непонятные долги и завышенная цена: Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Гройсман анонсировал глобальную проверку облгазов
Погода на выходные: синоптики обещают дождливые дни и морозные ночи
Погода на выходные: синоптики обещают дождь и мороз
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь