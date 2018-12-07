Полторак провел встречу с замминистра обороны США

Новости Украины: США обещают продолжать поддерживать Украину в вопросах укрепления обороноспособности страны.

Заместительница министра обороны США Лора Купер провела продуктивную встречу с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

Во время встречи стороны обсудили планы США по предоставлению помощи в сфере безопасности и прогресс в области проведения оборонной реформы в Украине.

"Вы можете рассчитывать на то, что Соединенные Штаты Америки будут оставаться вашим сильным партнером в укреплении украинской армии для защиты демократии", - отметила Купер.

Заступниця міністра оборони США Лора Купер: “Ви можете розраховувати на те, що Сполучені Штати Америки залишатимуться вашим сильним партнером у зміцненні української армії для захисту демократії в Україні”. pic.twitter.com/pEyRaxfLNH — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 декабря 2018 г.

Как сообщалось ранее, Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной почти 100 тысяч военных, которые прошли обучение и боевое слаживание.