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Полторак провел встречу с замминистра обороны США

Полторак провел встречу с замминистра обороны США
15:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: США обещают продолжать поддерживать Украину в вопросах укрепления обороноспособности страны.

Заместительница министра обороны США Лора Купер провела продуктивную встречу с министром обороны Украины Степаном Полтораком. 

Во время встречи стороны обсудили планы США по предоставлению помощи в сфере безопасности и прогресс в области проведения оборонной реформы в Украине. 

"Вы можете рассчитывать на то, что Соединенные Штаты Америки будут оставаться вашим сильным партнером в укреплении украинской армии для защиты демократии", - отметила Купер. 

 

Как сообщалось ранее, Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной почти 100 тысяч военных, которые прошли обучение и боевое слаживание.

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США, ВСУ, Степан Полторак, Лора Купер.
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